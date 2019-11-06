باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف النهار.. الخارجية الروسية: النفط حق للشعب السورى .. الولايات المتحدة تشيد بدور السعودية فى "اتفاق الرياض".. طهران تنشر صورة لبدء تشغيل أجهزة الطرد المركزى

وكالات

كى لا تبحث كثيرا وتبقى على إطلاع دائم بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

الخارجية الروسية: النفط حق للشعب السورى ولن نتعاون مع واشنطن فى هذا الشأن

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين أن بلاده لن تتعاون مع الولايات المتحدة بشأن مسألة النفط السوري، فهو ثروة قومية للشعب السوري، ومن حقه التصرف فيها.

الصحف اللبنانية: الحريرى لا يريد تشكيل حكومة تتعرض للعرقلة

أكدت الصحف اللبنانية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، أن سعد الحريرى، لا يرغب فى أن يقوم بتشكيل حكومة جديدة تتعرض للعرقلة لاحقًا، مشيرة إلى أن شروطه للقبول بالتكليف لرئاسة الحكومة المرتقبة تتمثل فى أن تكون قادرة على العمل والإنتاج الجدى وألا تكون فيها "وجوه استفزازية"، وأن تراعى متطلبات الشارع اللبنانى الذى يملأ الساحات والميادين فى عموم البلاد.

الولايات المتحدة تشيد بدور السعودية فى "اتفاق الرياض"

أشادت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، بمساهمة السعودية في تسهيل الاتفاق الذي جرى بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أمس الثلاثاء في الرياض.

طهران تنشر صورة تأكيدا لبدء تشغيل أجهزة الطرد المركزى بمحطة فوردو النووية

نشرت وسائل إعلام إيرانية صورا تظهر عملية نقل مخزن غاز (UF6) الذى تم نقله من محطة نطنز إلى فوردو.

حكام الولايات الأمريكية يدعمون اتفاق باريس للمناخ فى تحد لـ "ترامب"

سلطت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، الضوء على تعهد حكام الولايات الأمريكية والذين يمثلون أكثر من نصف الشعب بدعم اتفاقية باريس للمناخ، فى تحد واضح للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

القرم الروسية تعلن استقبال 50 سوريا من ضحايا الحرب لإعادة تأهيلهم

أعلن المتحدث باسم رئاسة جمهورية القرم الروسية، جيورجى مورادوف، أنه سيتم استقبال نحو 50 عسكريا سوريا فى الشتاء المقبل ، كانوا قد أصيبوا فى الحرب لقضاء فترة نقاهة وإعادة تأهيل.