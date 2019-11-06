اليونان تبلغ الولايات المتحدة قلقها من أنشطة تركيا غير القانونية قبالة قبرص

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أعلن وزير البيئة والطاقة اليونانى كوستيس هاتزيداكيس، اليوم الأربعاء، أنه نقل للولايات المتحدة أوجه قلق بلاده من الأنشطة غير القانونية التى تقوم بها تركيا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ، وذلك خلال زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى ماثيو بالمر لأثينا فى وقت سابق اليوم.

وقال وزير البيئة والطاقة اليونانى، فى تصريحات له عقب اجتماعه مع المسئول الأمريكى، أوردتها صحيفة "كاثمريني" اليونانية فى نسختها الإنجليزية، "أعربنا للجانب الأمريكى عن أوجه قلقنا من الإجراءات التركية الاستفزازية قبالة قبرص".

وأضاف الوزير اليونانى، أن التصريحات الرسمية التى أدلى بها المسئولون الأمريكيون تصب "فى اتجاه الاعتراف بالحقوق السيادية لجمهورية قبرص".

كما قال، إن الجانبين ناقشا أيضا مسألة التعاون فى قطاع الهيدروكربونات، وخاصة الغاز فى جنوب شرق المتوسط، فى إطار "منتدى غاز شرق المتوسط".

من جانبه، صرح نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى، قائلا "اليونان تقع فى قلب عملية تطوير البنية التحتية للطاقة فى شرق المتوسط"، مضيفا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذى يتعين القيام به لإقامة الطريق الأكثر اقتصادا لنقل الغاز من شرق المتوسط إلى الأسواق".

وتابع "يجرى النظر فى عدد من الخيارات، وتدعم الولايات المتحدة بقوة التعاون بين دول المنطقة فى تطوير موارد الطاقة ونقلها".

كما شدد بالمر، على أن الولايات المتحدة وإدارة ترامب ما زالت "ملتزمة بالعمل فى المتوسط"، وأن علاقة بلاده باليونان "قوية وديناميكية"، مضيفًا أن زيارته إلى وزارة الطاقة اليونانية تهدف إلى تسليط الضوء على فرص زيادة تطوير التعاون بين البلدين الحليفين.