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خالد صلاح
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اليابان: سنبذل جهدنا لتخفيف التوترات فى الشرق الأوسط وتعزيز السلام

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:22 ص
اليابان: سنبذل جهدنا لتخفيف التوترات فى الشرق الأوسط وتعزيز السلام رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
أ ش أ

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أكد كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوشيهيد سوجا، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لنزع فتيل التوترات الناجمة عن قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم.
وقال المتحدث - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن اليابان تأمل في لعب دور بناء في هذا المنعطف الصعب، كما أكد أن بلاده حليفة للولايات المتحدة الأمريكية وتحتفظ أيضا بعلاقات جيدة مع إيران.
وأضاف أن اليابان ستواصل متابعة الحوار وبذل كل جهد دبلوماسي لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وكانت إيران قد أعلنت أمس (الثلاثاء) أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم في منشأة في بلدة "فوردو" في تحد للاتفاقية النووية لعام 2015 مع القوى العالمية .. وذلك في خطوة اعتبرها البعض أنها تهدف لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية.


اليابان

الأزمة الإيرانية

يوشيهيد سوجا

تخصيب اليورانيوم

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