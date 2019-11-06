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الولايات المتحدة تشيد بدور السعودية فى "اتفاق الرياض"

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:19 ص
الولايات المتحدة تشيد بدور السعودية فى "اتفاق الرياض" وزير الخارجية الأمريكي بومبيو
إيمان حنا

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أشادت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، بمساهمة السعودية في تسهيل الاتفاق الذي جرى بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أمس الثلاثاء في الرياض.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، عقب لقاء بومبيو مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير: "أعرب وزير الخارجية (بومبيو) عن تقديره لمساهمة السعودية في تسهيل الاتفاق الذي جرى بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، واتفق الجانبان على أن هذه خطوة مهمة نحو حل سياسي شامل للنزاع"، وفق ما نشرت روسيا اليوم .

وأضاف البيان، أن الوزيرين ناقشا أيضا "آخر التطورات في سوريا والعراق ولبنان، فضلا عن التصدي لإجراءات إيران المزعزعة للاستقرار".

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بالعاصمة السعودية الرياض أمس الثلاثاء برعاية السعودية، "اتفاق الرياض" لتحقيق الاستقرار في جنوب اليمن.

وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".

ومن جهة أخرى، بحث وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ووزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عادل الجبير، فى واشنطن سبل دعم وتطوير علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ، وكذا التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، خاصة الأوضاع في اليمن وسوريا والعراق لبنان.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو وجه ، خلال اللقاء ، الشكر للمملكة العربية السعودية على استمرار شراكتها مع الولايات المتحدة في العديد من القضايا الإقليمية والثنائية ، وأنه أعرب عن تقديره للمساعدة التي قدمتها المملكة في تيسير الوصول إلى اتفاق الرياض بين حكومة الجمهورية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشارت المتحدثة إلى أن الجانبين اتفقا على أن هذه كانت خطوة مهمة للتقدم نحو حل سياسي شامل للنزاع في اليمن ، وقالت : إن الوزيرين بحثا أيضا التطورات الأخيرة في سوريا والعراق ولبنان وأكدا الحاجة للاستمرار في مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار.


اتفاق الرياض

اليمن

المجلس الانتقالى

السعودية

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