النفط يسجل 62.58 دولار للبرميل و56.93 دولار للخام الأمريكى

كتبت-مروة الغول

سجلت اسعار النفط اليوم 62.58 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 38 سنتا أو ما يعادل 0.6% فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56.93 دولار للبرميل مسجلا انخفاض بمقدار 30 سنتا أو ما يعادل 0.5%.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن انخفاض أسعار النفط اليوم جاء نتيجة نمو مخزون الخام الأميركية بما يفوق كافة التوقعات والتي ارتفعت بنحو 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول نوفمبر إلى 440.5 مليون برميل وذلك وفقا لما اظهرته بيانات معهد البترول الأميركي.

وكان محمد باركيندو أمين عام أوبك قد أكد خلال مؤتمر صحفي أمس، إن آفاق سوق النفط لعام 2020 ربما تشهد صعودا محتملا، ليقلل فيما يبدو من أهمية الحاجة لتخفيضات أعمق للإنتاج.