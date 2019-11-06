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النت الحرام.. سرقة "الواى فاى" تعرضك للحبس 3 أشهر

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:30 ص
النت الحرام.. سرقة "الواى فاى" تعرضك للحبس 3 أشهر الواى فاى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة سرقة "

الواى فاى

" ووصلات الدش التى انتشرت فى الأونة الأخيرة، و"اليوم السابع" يوضح العقوبة التى تواجه مرتكبى تلك الأفعال.

ويقول المحامى خالد على، إن القانون رقم 175 لسنة 2018، جرم تلك الأفعال وما يتبعها تحت ما يسمى إعلاميًا "جرائم الإنترنت".

وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون يعاقب كل من يقوم بسرقة "الواى فاى، ووصلة الدش"، بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور، وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

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سرقة الواى فاى

جرائم الانترنت

القانون المصرى

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اليوم السابع بلس

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