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الموسيقات العسكرية المصرية تواصل عروضها المتميزة بالمهرجان الدولى بالصين

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:02 ص
الموسيقات العسكرية المصرية تواصل عروضها المتميزة بالمهرجان الدولى بالصين الموسيقى العسكريه
كتب زكى القاضى

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يواصل الفريق السيمفونى العسكرى المصرى، تقديم عروضه المتميزة خلال فعاليات المهرجان الدولى السادس للموسيقات العسكرية بمدينة " نانتشانج " الصينية خلال أجواء إحتفالية رائعة وإعجاب جماهيرى وتصدر حضور الفريق المصرى وأداؤه الراقى لمختلف وسائل الإعلام الصينية ، وقدم الفريق المصري العديد من المعزوفات المصرية والغربية والصينية ومقطوعات من أشهر الألحان العالمية بإستخدام الألآت النحاسية والخشبية والإيقاعية بالإضافة إلى موسيقى القرب مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة نالت إعجاب الحاضرين .
 
 
 
وشاركت الجماهير بمختلف جنسياتها الإحتفالات فريق الموسيقات العسكرية المصرية أثناء فعاليات المهرجان من خلال عدد من العروض الموسيقية التى كان لها وقع الإبهار على المشاهدين ، ونالت إشادة من جميع العازفين للفرق المشتركة بالمهرجان ، كما قدم­ الفريق المصرى عدداً من العروض بالشوارع والميادين الرئيسية والتى شهدت إقبالاً كبيراً وقوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للعروض وتم توزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات التى تحكى أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية في مصر .
 
 
 
كما قدمت الفرق الدولية والمحلية المشاركة عروضاً تحكى عن ثقافات حضارتهم لتقدم لوحات فنية أضفت طابع الإثراء التاريخى والثقافى لبلدانهم على الأراضى الصينية ، وتؤكد مشاركة الفريق المصرى فى المهرجان على أهمية مصر وريادتها الدولية فى مختلف الفنون.
 
 
 
و تمتلك الموسيقات العسكرية المصرية سجل حافل من الإنجازات العسكرية والفنية التى تمتد عبر مختلف العصور، فضلاً عن مساهمتها فى الترويج السياحى من خلال العروض الفنية الراقية وإظهار روح الحضارة المصرية من خلال الزى الفرعونى المميز  بالإضافة إلى دعمها فى نشر رسائل السلام والمحبة وتبادل الثقافات بين الشعوب من خلال امتزاج الفنون والمشاركة فى خلق مناخ فنى يتميز بالإبداع مع كافة الدول المشاركة بالمهرجان .
 
 
 

الموسيقى العسكريه

الموسيقات العسكريه

الجيش المصرى

القوات المسلحه

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