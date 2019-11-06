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المرور يضبط 3726 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:02 م
المرور يضبط 3726 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت إدارة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3726 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 27 مخالفة تجاوز سرعات و 1200مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 28 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 18"توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 62 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 56 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 34 دراجة بخارية وسيارة.
 
 

حملات مرورية بالجيزة

رصد مخالفات

حملات ضبط مخالفين

امن الجيزة

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