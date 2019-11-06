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الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:28 م
خالد صلاح
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المركزى: مصر تطرح أذون خزانة باليورو لأجل عام فى 11 نوفمبر

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:03 م
المركزى: مصر تطرح أذون خزانة باليورو لأجل عام فى 11 نوفمبر البنك المركزى المصرى
رويترز

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قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام فى 11 نوفمبر، على أن تجرى التسوية فى 12 منه.

وفى أغسطس، باعت مصر ما قيمته 610 ملايين يورو، من أذون خزانة باليورو لأجل عام بمتوسط عائد 1.49 %.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

البنك المركزى المصرى

أذون خزانة

البنك المركزي

رويترز

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