المدير التنفيذى لمدينة الأثاث بدمياط: طرح 250 ورشة قبل نهاية العام الجارى

دمياط - معتز الشربينى

أعلن باسم نبيل العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة مدينة دمياط للأثاث، أن شركة مدينة دمياط للأثاث ستطرح قبل نهاية العام الجارى المرحلة الخامسة من طروحات ورش المدينة، والتى تضم نحو 250 ورشة .

وأضاف نبيل فى تصريحات صحفية له، أن الورش المزمع طرحها، ستكون بنفس أسعار الطرح الأخير، بسعر 6950 جنيها للمتر المربع.

وأشار إلى أن عدد الورش التى تم التعاقد عليها بالمدينة بلغ نحو 500 ورشة من إجمالى 1500 ورشة، وأشار الى أن 375 ورشة بدأت العمل فعليا

وكانت شركة مدينة دمياط للأثاث، قد طرحت أغسطس الماضى، ورش على المستثمرين على مساحة 100 متر مربع بسعر 6950 جنيهًا للمتر، وبمقدم حجز 90 ألف جنيه، ويقسط بقية المبلغ بفائدة 5% ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل مدة التقسيط 10 سنوات بحد أدنى وسنة سماح.

يذكر أن مدينة دمياط للأثاث هى مدينة صناعية متكاملة أقيمت على مساحة 331 فدان بمنطقة شطا بالقرار رقم 999 لسنة 2015 الصادر من رئيس الوزراء لخدمة صناعة الأثاث بدمياط .