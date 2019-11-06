المجلس الفيدرالى الروسى ينهى تفويض سيناتور ممثل الشيشان

أنهى المجلس الفيدرالي (الغرفة العليا للبرلمان الروسي)، اليوم، الأربعاء، وبشكل مبكر، تفويض السيناتور زياد سبسبي، عن المجلس التشريعي في الشيشان، الذي شغل المنصب منذ عام 2008.

وصرحت رئيسة الغرفة العليا للبرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، خلال جلسة للمجلس، أنها التقت مع السيناتور، قائلة: "لقد التقيت معه ،هو بنفسه اتخذ هذا القرار"، مشيرة إلى أن سبسبي كان من الأعضاء النشطين.

وكان رئيس اللجنة التنظيمية في مجلس الفيدرالية، فياتشيسلاف تيمتشينكو، قد صرح، أن سبسبي طلب إنهاء تفويضه، دون أن يذكر الأسباب.

ويذكر أن زياد السبسي سوري الأصل، حيث أنه ولد في حلب، وتخرج من جامعة دمشق قبل أن يكمل دراسته ويتخرج من جامعة لينينجراد الحكومية "كلية الصحافة الدولية"، وهاجر بعدها إلى الشيشان في عام 1989 ، وحصل على الجنسية الروسية في عام 1991 ، وبدأ العمل السياسي في عام 1994 كرئيس لإدارة العلاقات الخارجية الشيشانية.