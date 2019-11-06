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المتهمون بسرقة سيارات بالقاهرة: "نفذنا 3 جرائم بالمفتاح المصطنع"

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:00 ص
المتهمون بسرقة سيارات بالقاهرة: "نفذنا 3 جرائم بالمفتاح المصطنع" سرقة سيارة - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال 3 متهمين بسرقة السيارات بمنطقة التجمع الخامس.  وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "ھادى.م "، و"جمال.ح "، و"محمد.خ"، عاطلين.

 واعترف المتهمون أمام النيابة، بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات، وأقروا بسرقتهم لـ3 سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وأرشدوا عن مكان مخزن يقوموا بتفكيك السيارات المسروقة به بمنطقة مؤسسة الزكاة.

وكانت بداية الواقعة أثناء دورية أمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وتم ضبط المتهمين أثناء محاولتهم سرقة سيارة ملاكى فئة "دايو لانوس"، وتم اقتيادهم لقسم شرطة التجمع، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم وقائع سرقة السيارات بدائرة القسم، وأرشدوا عن مكان تفتيك السيارات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 


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نيابة القاهرة الجديدة

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قسم التجمع

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