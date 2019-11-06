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الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:37 م
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المبعوث الأمريكى إلى كوريا الشمالية يزور موسكو بين خلال يومين

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:20 م
المبعوث الأمريكى إلى كوريا الشمالية يزور موسكو بين خلال يومين السفارة الأمريكية فى موسكو
وكالات

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أفادت السفارة الأمريكية في روسيا ، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية، مارك لامبرت، سيزور موسكو في الفترة خلال يومين قبل 9 نوفمبر الجاري.

وقالت السفارة، إن هدف الزيارة هو عقد اجتماعات مع المسؤولين الروس ، لبحث المزيد من التفاعل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة ، بشأن تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت السفارة أن المبعوث الخاص سيلتقي بالإضافة إلى ذلك خبراء في هذا المجال ويزورون مؤتمر موسكو لمنع انتشار الأسلحة النووية.

ويعد مؤتمر موسكو حول حظر الانتشار النووي منبراً للمناقشات الدولية تم تنظيمه في العاصمة الروسية منذ عام 2010. وسيعقد في موسكو يومي 7 و 9 نوفمبر، ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 250 خبيرا من 40 دولة في العالم، بما في ذلك المنظمات الدولية المتخصصة.
 
 
 

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