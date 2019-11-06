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الكهرباء: تطبيق جديد على هواتف الكشافين لتسجيل القراءات إلكترونيًا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:01 ص
الكهرباء: تطبيق جديد على هواتف الكشافين لتسجيل القراءات إلكترونيًا الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءات عدادات الكهرباء بمختلف أنحاء الجمهورية أطلقت تطبيقًا جديدًا على الهاتف المحمول لتسجيل قراءات العدادات إلكترونيًا بواسطة العاملين بإدارات الكشف بشركات توزيع الكهرباء.

وأضاف حمزة، لـ"اليوم السابع"، أن هذا التطبيق متاح للعاملين بقطاع الكهرباء فقط ليتمكنوا من تسجيل القراءة بالتقاط صور تحمل الوقت والتاريخ لضمان دقتها وإرسالها مباشرة إلى مركز إصدار الفواتير التابع لشركة توزيع الكهرباء.

وأشار حمزة، إلى أن هذا التطبيق جرى إطلاقه بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 بمختلف أنحاء الجمهورية، كحل موقت للقضاء على مشاكل فواتير استهلاك الكهرباء لحين إطلاق برنامج القراءة الموحد الذى يعد أكثر دقة فى تسجيل بيانات الاستهلاك.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

أيمن حمزة

أخطاء فواتير الكهرباء

اخبار

اليوم السابع بلس

قراءات عدادات الكهرباء

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