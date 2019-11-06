القوات الأمريكية تسير دوريات عسكرية بمنطقة مثلث الحدود السورية- العراقية- التركية

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أفاد "المرصد السورى لحقوق الإنسان"، الذى يتخذ من لندن مقرا له، بأن القوات الأمريكية تسير دورية عسكرية فى منطقة "مثلث الحدود" السورية - العراقية - التركية، انطلقت من قرية "جنيدية " بريف رميلان، وصولا لحقلى "السويدية ، وكرزيرو ، ومنطقة "قرة تشوك".

وأضاف المرصد، وفقا لقناة العربية الإخبارية، أن دورية تابعة للقوات الأمريكية تجولت قرب الحدود التركية بالقرب من قرية "عين ديوار" التابعة لمدينة المالكية "ديريك"، حيث سلكت طريق السياسى المحاذى للحدود التركية، مروراً بمعبر سيمالكا ، لافتا إلى أن الدورية الأمريكية كانت برفقة سيارة لقوات "سوريا الديمقراطية".

وكان المرصد السورى، قد أكد فى وقت سابق، أن القوات الأمريكية تقوم بتحضيرات لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة تابعة لها فى قرية "زغات ينبوع " الواقعة بريف "المالكية " على طريق معبر سيمالكا عند مثلث : تركيا - العراق - سوريا.

يذكر أن الجيش الأمريكى، أعلن سابقا أنه يعزز وضعه فى سوريا للحيلولة دون انتزاع السيطرة على حقول النفط من قبل فلول "داعش" أو جهات أخرى.