سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القوات الأمريكية تسير دوريات عسكرية بمنطقة مثلث الحدود السورية- العراقية- التركية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:51 م
القوات الأمريكية تسير دوريات عسكرية بمنطقة مثلث الحدود السورية- العراقية- التركية قوات أمريكية - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفاد "المرصد السورى لحقوق الإنسان"، الذى يتخذ من لندن مقرا له، بأن القوات الأمريكية تسير دورية عسكرية فى منطقة "مثلث الحدود" السورية - العراقية - التركية، انطلقت من قرية "جنيدية " بريف رميلان، وصولا لحقلى "السويدية ، وكرزيرو ، ومنطقة "قرة تشوك".
 
وأضاف المرصد، وفقا لقناة العربية الإخبارية، أن دورية تابعة للقوات الأمريكية تجولت قرب الحدود التركية بالقرب من قرية "عين ديوار" التابعة لمدينة المالكية "ديريك"، حيث سلكت طريق السياسى المحاذى للحدود التركية، مروراً بمعبر سيمالكا ، لافتا إلى أن الدورية الأمريكية كانت برفقة سيارة لقوات "سوريا الديمقراطية".
 
وكان المرصد السورى، قد أكد فى وقت سابق، أن القوات الأمريكية تقوم بتحضيرات لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة تابعة لها فى قرية "زغات ينبوع " الواقعة بريف "المالكية " على طريق معبر سيمالكا عند مثلث : تركيا - العراق - سوريا.
 
يذكر أن الجيش الأمريكى، أعلن سابقا أنه يعزز وضعه فى سوريا للحيلولة دون انتزاع السيطرة على حقول النفط من قبل فلول "داعش" أو جهات أخرى.
 

سوريا

القوات الامريكيه

دوريات عسكريه

الحدود السوريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

برلمانى روسى: نشر القوات الأمريكية بشمال سوريا يخلق مخاطر بوقوع هجمات

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:12 م

الدفاع الروسية : رصد 49 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:17 م

روسيا تفحص تقنيات صاروخ إسرائيلى متطور بعد سقوطه فى سوريا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:19 م

"قسد" تتصدى لهجوم لقوات الاحتلال التركية فى منطقة صوامع الحبوب شمالى سوريا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:53 ص

الاتحاد الأوروبي يعلن رفضه تقديم أى دعم إلى المنطقة المحتلة شمال شرق سوريا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:33 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يشدد على مفهوم "حقوق الإنسان الشامل" وعدم اختزالها بالجوانب السياسية

السيسى يشدد على مفهوم "حقوق الإنسان الشامل" وعدم اختزالها بالجوانب السياسية

نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة ردا على المطالبة القطرية

نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة ردا على المطالبة القطرية

الملحن نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الملحن نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة