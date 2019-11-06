القرم الروسية تعلن استقبال 50 سوريا من ضحايا الحرب لإعادة تأهيلهم

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أعلن المتحدث باسم رئاسة جمهورية القرم الروسية، جيورجى مورادوف، أنه سيتم استقبال نحو 50 عسكريا سوريا فى الشتاء المقبل ، كانوا قد أصيبوا فى الحرب لقضاء فترة نقاهة وإعادة تأهيل.

وقال مورادوف لوكالة أنباء "نوفوستى" الروسية اليوم الأربعاء: " نعتزم استقبال أطفال وعسكريين سوريين لقضاء فترة نقاهة"، مشيرا إلى أنه في القرم يوجد نظام جيد لإعادة التأهيل، خاصة للذين يشكون من أمراض أو إصابات في الجهاز العضلي أو الذين تعرضوا لإصابات استوجبت بتر أطرافهم.

وأضاف:" جمهورية القرم قررت استقبال ما بين 30 و50 مواطنا سوريا والتكفل بمصاريف إقامتهم وإعادة تأهيلهم"، موضحا أنه سبق أن استقبلت القرم أطفالا سوريين تضرروا من النزاع المسلح الذي تشهده بلادهم منذ سنوات لقضاء فترة نقاهة.