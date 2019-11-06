القبض على عاطل بحوزته 46 قطعة حشيش قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية

المنوفية -محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 46 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة مركز شرطة منوف، تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل وعبد الرحمن محمد ومحمود رمضان معاونى المباحث، من ضبط أحمد .ر 30 عاما وبحوزته 46 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة مركز شرطة منوف، تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.