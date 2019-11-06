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القبض على سائق لسرقته 100 ألف جنيه من شركة بمدينة نصر

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:16 ص
القبض على سائق لسرقته 100 ألف جنيه من شركة بمدينة نصر المتهم
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على سائق لسرقته 100 ألف جنيه من شركة يعمل بها فى مدينة نصر، بعد افتعاله لاستيلاء شخصان على المبلغ المالى وخطف حقيبة منه، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مدينة نصر أول ، بأن "ك.ل.م" 27 سنة سائق بشركة للتجارة والتوريدات، قام بصرف مبلغ مالي 100 ألف جنيه "خاصة بالشركة عمله" من أحد البنوك، واستقل سيارة أجرة " تاكسى "  لتوصيله لشارع  عباس العقاد، وبعد نزوله وسيره مترجلاً  بشارع عبد الرازق السنهورى، فوجئ بدراجة بخارية يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يده، وبداخلها المبلغ المالي  المشار إليه، ولاذا بالفرار ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة لم يُستدل على صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المُبلغ وتضييق الخناق عليه وبمواجهته بالتحريات عدل عن أقواله، وقرر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية استولى على المبلغ المالي، وادعي تعرضه لواقعة السرقة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه.

وباستدعاء المجني عليه " صاحب الشركة محل عمل المتهم "م.أ.س" 49 سنة ومقيم عمارات شركة مدينة نصر  دائرة القسم  اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

 

 


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

مدينة نصر

النيابة العامة

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