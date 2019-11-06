الغرفة الأمريكية تنظم ندوة حول تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا" غدا

كتب عبد الحليم سالم

تنظم غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة غدا الخميس، ندوة حول تعزيز التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وقارة أفريقيا .

ويتحدث فى الندوة ماثيو ريس، منسق مبادرة "أفريقيا تزدهر" Prosper Africa ، وهى مبادرة حكومية أمريكية لزيادة التجارة والاستثمار المتبادلين بين الولايات المتحدة وإفريقيا بشكل كبير، حيث يجمع برنامج المبادرة بين مجموعة كاملة من موارد الحكومة الأمريكية، لربط الشركات الأمريكية والأفريقية، وفتح الفرص لممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا - مما يعود بالنفع على الشركات والمستثمرين والعمال في كل من إفريقيا والولايات المتحدة.

ونظرًا لموقع مصر الجغرافي الاستراتيجي، وأساسيات السوق، والوصول إلى أسواق إفريقيا من خلال اتفاقيات تجارية إقليمية ودولية متعددة، فهي البلد المثالي للتوافق الوثيق مع مبادرات Prosper Africa.