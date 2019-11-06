العراق: سقوط صاروخ كاتيوشا فى نهر دجلة وسط بغداد

قال مصدر امنى عراقى إن صاروخا كاتيوشا سقط ليلة امس فى نهر دجلة قرب منطقة الكرادة التجارية المكتظة بالسكان وسط بغداد دون وقوع أى أضرار مادية أو خسائر بشرية.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لأى طارئ". وأفاد مصدر أمنى، ليلة أمس الثلاثاء، بسماع دوى انفجار قرب منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
العراق: سقوط صاروخ كاتيوشا فى نهر دجلة وسط بغدادالأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:51 ص
الجيش العراقى
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قال مصدر امنى عراقى إن صاروخا كاتيوشا سقط ليلة امس فى نهر دجلة قرب منطقة الكرادة التجارية المكتظة بالسكان وسط بغداد دون وقوع أى أضرار مادية أو خسائر بشرية.
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