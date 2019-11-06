الطفل الوحيد أكثر عرضة للسمنة من ذوى الأشقاء.. اعرف الأسباب

كتب بيتر إبراهيم

تميل الأسر التي لديها أطفال متعددين إلى اتخاذ قرارات صحية أكثر عن الأسر التى لديها طفل واحد.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت دراسة جديدة أن الأطفال الوحيده يتمتعون بممارسات صحية أقل مع الأسرة وانخفاض مؤشر تناول الطعام الصحي.

وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية "تشيلسي كراشت"، دكتوراه في مركز العلوم الصحية بجامعة أوكلاهوما: "يجب على اختصاصيي التغذية النظر في تأثير الأسرة والأشقاء على توفير تعليم تغذية مناسب ومناسب لعائلات الأطفال الصغار".

وأكملت الدكتورة كراخت البحث: "يجب تشجيع الجهود المبذولة لمساعدة جميع الأطفال والأسر على تأسيس عادات وممارسات الأكل الصحي."

وأكملت الأمهات أيضًا استبيان التغذية العائلية والنشاط البدني لتقييم سلوكيات الأكل العائلية النموذجية مثل اختيار الطعام والشراب.

وأشار الباحثون إلى أن الانشغال في إنجاب أطفال متعددين يجبر الوالدين على أن يكونوا أكثر تنظيماً، وأن يخططوا بشكل أفضل وجبات أسرهم، وأن يتناولوا طعامًا أقل.

ووجد الباحثون أن أمهات الأطفال المفردات كن أكثر عرضة للسمنة وعلاوة على ذلك ، كان وزن الأم صلة أقوى بكثير بوزن الأطفال ونسبة محيط الخصر.