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السيارة الكهربائية.. رئيس الشركة المصنعة: سعرها يبدأ من 78 ألف جنيه

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:15 ص
السيارة الكهربائية.. رئيس الشركة المصنعة: سعرها يبدأ من 78 ألف جنيه الفئة الأكبر من السيارة الكهربائية
كتب زكى القاضى

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كشف الدكتور ميشيل نايت، أحد علماء مصر بالخارج، ورئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، أن السعر المبدئى للسيارة الكهرباء المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، يتراوح من 78 ألف جنيه، ويصل لـ125 ألف جنيه، وهوالموديل المنشور فى الصور على المواقع ووسائل التواصل الاجتماعى.
 
الفئة الأكبر من السيارة الكهربائية
الفئة الأكبر من السيارة الكهربائية
 
وكشف رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الجديدة، فى حوار لـ"اليوم السابع"، أن السعر يتحدد حسب الكماليات مثل التكييف و"جى بى إس" والاستريو، وأعلى موديل فيها هو الذى ظهرت فيه الفنانة يسرا والوزراء فى الافتتاح الأخير، وبه كاميرات وتكييف وزجاج كهرباء، وكثير من الكماليات.
 
الفئة الأصغر من السيارة
الفئة الأصغر من السيارة
 
وأضاف الدكتور ميشيل نايت، أن السيارة الكهربائية التى سيكون سعرها المبدئى 78 ألف جنيه، لن يكون فيها تكييف أو "جى بى إس"، وحجمها أصغر، وكلما زادت الكماليات كلما زاد السعر، مؤكدا  أن السيارة بالكامل مصرية باستثناء البطارية، ويتم حاليا دراسة إقامة خط بطاريات فى مصر، وحتى يمكننا القول بأنها سيارة مصرية كاملة 100%.
 
الفئة الكبيرة من السيارة
الفئة الكبيرة من السيارة

الفئة الأصغر من السيارة الكهربائية
الفئة الأصغر من السيارة الكهربائية
 

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اليوم السابع بلس

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