السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

كتب زكى القاضى

كشف الدكتور ميشيل نايت، أحد علماء مصر بالخارج، ورئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، أن السيارة الجديدة لاتحتاج لأى شواحن خاصة على الإطلاق، فهى تشحن على كهرباء المنزل 220 فولت، بحيث يمكنك وضعها على الشاحن بالليل فى المنزل، أو فى مكان العمل، وتسير بك الشحنة حسب البطارية، وسعر تكلفة الشحنة الواحدة لا تتعدى 10 جنيهات تقريبا.

وأضاف رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الجديدة، أن السيارة الجديدة تسير من 120 لـ150 كم فى الشحنة الواحدة، ويمكن زيادتها بزيادة البطارية.

وأوضح رئيس شركة imut ، أن السيارة الكهربائية لا يوجد فيها أى عيوب، فهى لا تلوث البيئة، ولا تحتاج للزيت أو فلاتر الهواء، ومياه تنظر إليها يوميا، ولا " ريداتير" يسخن فتحتاج لتسليكه، ولا تحتاج لعمرة أو ميكانيكى، وقطع غيارها تتمثل فى تغيير " الكاوتش"، أو فيوزات كهرباء، فقط لا غير، ولاتحتاج لصيانة كثيرة، وقطع غيارها رخيصة للغاية، ويوجد فترة ضمان عامين ضد عيوب الصناعة، والسيارة معمرة للغاية، طالما كان هناك اهتمام بالسيارة.