السودان يرحب باتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية

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رحبت الحكومة السودانية، بما تم الاتفاق عليه فى الرياض أمس، بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالى الجنوبى اليمنى، برعاية المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، إن حكومة السودان تعرب عن ثقتها فى قدرة كافة الأطراف المعنية فى إنهاء حالة التوتر فى الجنوب اليمني، وتعزيز فرص الحل الشامل القائم على مرجعيات التسوية السياسية بما يُسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار فى ربوع اليمن الشقيق.

وأكدت حكومة السودان، دعمها المتواصل وبذلها كافة الجهود الممكنة لاستعادة اليمن، لأمنه واستقراره وضمان وحدته وسلامة أراضيه وإعادة بناء الدولة.