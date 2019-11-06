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خالد صلاح
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السودان يرحب باتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:58 م
السودان يرحب باتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى
أ ش أ

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رحبت الحكومة السودانية، بما تم الاتفاق عليه فى الرياض أمس، بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالى الجنوبى اليمنى، برعاية المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة.
 
وقالت وزارة الخارجية السودانية، إن حكومة السودان تعرب عن ثقتها فى قدرة كافة الأطراف المعنية فى إنهاء حالة التوتر فى الجنوب اليمني، وتعزيز فرص الحل الشامل القائم على مرجعيات التسوية السياسية بما يُسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار فى ربوع اليمن الشقيق.
 
وأكدت حكومة السودان، دعمها المتواصل وبذلها كافة الجهود الممكنة لاستعادة اليمن، لأمنه واستقراره وضمان وحدته وسلامة أراضيه وإعادة بناء الدولة.
 

السودان

الحكومه السودانيه

اتفاق الرياض

اليمن

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