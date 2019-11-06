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الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:09 م
خالد صلاح
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السعودية تسلم العراق وثائق تاريخية تم ضبطها مع مقيم عربى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:01 م
السعودية تسلم العراق وثائق تاريخية تم ضبطها مع مقيم عربى الدكتور قحطان طه خلف سفير العراق لدى السعودية
أ ش أ

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سلمت المملكة العربية السعودية، ممثلة فى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى، اليوم الأربعاء، وثائق تاريخية للعراق تم ضبطها بحوزة مقيم عربى فى المملكة حصل عليها بطرق غير مشروعة ، ونشر بعضا منها على مواقع الإنترنت .
 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه قام بتسليم الوثائق نائب رئيس الهيئة لقطاع التراث الوطنى رستم بن مقبول الكبيسى، لسفير العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف. 
 
وتتضمن الوثائق 250 ورقة تعود إلى مطلع العام 1940، وتمتلكها دار الكتب والوثائق بالعراق، وتتعلق بالأسرة الحاكمة فى تلك الفترة، وتمت مصادرتها داخل أراضى المملكة، بتعاون وجهود شركاء الهيئة بوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، حيث تم تحريز هذه الوثائق والاحتفاظ بها والبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلى.
 
ويأتى تسليم هذه الوثائق، تنفيذاً لاتفاقية منظمة "اليونسكو" حول حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة أقرت فى عام 1970، وتعد هذه هى المرة الثالثة التى تقوم بها المملكة بتسليم ممتلكات ثقافية للعراق، حيث أنه سبق تسليم قطع أثرية خلال عامى 2009 - 2010 بالتعاون مع الشركاء، حرصا من المملكة على المحافظة على الإرث العالمى وتطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.
 

السعوديه

العراق

وثائق تاريخيه

اليونسكو

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