السعودية تدشن المنصة الإلكترونية لخدمات المياه بالمنطقة تحقيقا لرؤية 2030

كتب محمد جمال

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان المنصة الإلكترونية للإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان ( PMIS) ، خلال الجلسة الأسبوعية بمركز الأمير سلطان الحضارى بمدينة جيزان.

واستمع أمير منطقة جازان خلال التدشين لشرح مفصل من مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر عن المنصة التى تعد الخطوة الحثيثة التى تخطوها الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان نحو التحول الرقمى والارتقاء بخدماتها المائية والبيئية فى منطقة جازان ، انطلاقا من حرصها على تحسين وتطوير خدماتها ، وتحقيقا للتكامل الرقمى الذى تسعى إليه جميع المؤسسات الحكومية، تحقيقا لرؤية المملكة 2030، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وبين مدير عام خدمات المياه بالمنطقة أن المنصة ستسهم فى سرعة إنجاز المعاملات الخاصة والربط مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، بإدارة خدمات المياه بما يضمن جودة وسرعة العمل ، عبر استقبال وإرسال جميع المعاملات إلكترونيا والإشعار عن طريق الرسائل النصية دون الحاجة إلى التعاملات الورقية.

وأكد المهندس جبر أن المنصة ستسهم فى سرعة إنجاز متطلبات المشاريع الجارية ، من خلال استبدال المعاملات الورقية إلى إلكترونية مما يسهم فى إنجاز المشاريع فى موعدها ، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ، منوهاً بدعم ومتابعة أمير منطقة جازان وسمو نائبه لجميع الأعمال والخدمات المناطة بالإدارة العامة لخدمات المياه بجازان ، والتعاون والتواصل الدائم مع مختلف الجهات الحكومية ، ما أسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.