الزراعة: صرف الأسمدة الشتوية المدعمة ببطاقة الحيازة ولا زيادة فى الأسعار

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التابع لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إن الوزارة تواصل صرف الأسمدة الشتوية المدعمة ببطاقة الحيازة الزراعية "التركيب الحيازى" ، ومن خلال لجان معاينة على الطبيعة، مؤكدا أنه يجرى سحب الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات لتوفير متطلبات السوق المحلى، التى سيتم تسلمها من كل شركة لطرحها للتوزيع.

وأضاف رئيس مديريات الزراعة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن صرف الأسمدة بالأسعار المدعمة دون زيادة، متابعا أن هناك لجانا فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة، موضحا أن اللجنة التنسيقة للأسمدة، تواصل اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة لتوفير جميع المقررات المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة، ومتابعة قواعد وصرف المقررات السمادية، وإلزام الشركات بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة.

كانت وزارة الزراعة، ممثلة فى قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، أكد أن جميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، تواصل صرف الأسمدة لجميع المحاصيل الشتوية بالأسعار المدعمة "شيكارة" اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه، من خلال الجمعيات الزراعية " الإصلاح – الائتمان- الاستصلاح".