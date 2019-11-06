الزراعة تعقد دورة تدريبية حول وقاية النباتات ومكافحة الآفات الزراعية

كتب عز النوبى

ينظم معهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية فى وزارة الزراعة ، دورة تدريبية تحت عنوان "عزل وتعريف وإنتاج الممرضات الحشرية لمكافحة الآفات الزراعية، برعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بهدف إنتاج غذاء أمن وصحى سواء للمستهلك المصرى أو للتصدير، خلال الفترة من 11 إلى 13 من الشهر الجارى، بمشاركة خبراء متخصصون بمكون انتاج المبيدات الحيوية بمعهد بحوث وقاية النباتات.

وقال الدكتور احمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، إن الدورة تأتى تنفيذا لتوجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالعمل على إيجاد بدائل للمبيدات التقليدية من خلال التوسع فى إنتاج مركبات حيوية آمنة، متابعا أن انعقاد مثل هذه الدورات العملية تزيد من كفاءة وخبرات الباحثين فى مجال المكافحة الحيوية للآفات.

وأضاف "عبد المجيد"، أن هذه الدورة سوف تكون ضمن سلسلة من الدورات التدريبية العملية، التى تهدف إلى استيعاب كل من يريد التزود بالمعلومات والتقنيات الحديثة المتاحة فى هذا المجال داخل المعهد، مشير الى أن الدور تشمل عدة محاور أهمها التعريف بأهم أنواع الممرضات الحشرية المختلفة، وعزل وتعريف وانتخاب الممرضات الحشرية، و الإنتاج التجارى للممرضات الحشرية.