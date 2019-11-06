الرى: نحصل على 96 صورة يوميًا من القمر الصناعى لمتابعة الأمطار

كتبت أسماء نصار

قالت المهندسة جين عماد بمركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الموارد المائية والرى، إنه يجرى الحصول على 96 صورة من القمر الصناعى يوميًا، بمعدل صورة كل ربع ساعة، للأمطار على أعالى النيل.



وأضافت عماد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم معرفة درجة حرارة السحاب، ثم تقدير كميات الأمطار الموجودة على السحابة، وبعدها يتم معرفة كميات المياه التى سقطت، وهناك مرحلة أخرى وهى معرفة كمية المياه منذ سقوطها فى أعالى النيل وحتى دخولها إلى بحيرة السد العالى.



الجدير بالذكر أن وزارة الرى شكلت غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميًا عن كميات الأمطار قبل حدوثها بـ72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات إلكترونية لمتابعة الأخبار لحظيًا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.