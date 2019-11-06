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الرقابة المالية: إيداع نموذج إفصاح زيادة رأس مال مصر الجديدة للإسكان

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:09 م
الرقابة المالية: إيداع نموذج إفصاح زيادة رأس مال مصر الجديدة للإسكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع نموذج الإفصاح الخاص بشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، لزيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 111.257 مليون جنيه إلى 333.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 222.5 مليون جنيه.
 
وذلك بإصدار عدد أسهم 890 مليون سهم بقيمة اسمية 25 قرش للسهم الواحد تمويلا من الأرباح المرحلة وأرباح العام البالغة 376.4 مليون جنيه طبقا للقوائم المالية للشركة في 30 يونيو، وذلك بتوزيع 2 سهم لكل سهم واحد أصلى.
 
وفى سياق آخر وافق مجلس إدارة شركة الإسكان والتعمير، على زيادة رأس المال المصدر من 121 مليون جنيه إلى 181.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 60.5 مليون جنيه موزعة على 60.5 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم بتوزيع سهم مجانى لكل سهمين تمويلا من الأرباح المرحلة عن العام المالى 2018.
 
 

اخبار البورصة

مصر الجديدة للإسكان

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البورصة المصرية

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