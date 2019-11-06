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الرئيس الشيشانى: "اتفاق الرياض" خطوة إيجابية لليمن والمنطقة العربية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:46 ص
الرئيس الشيشانى: "اتفاق الرياض" خطوة إيجابية لليمن والمنطقة العربية رئيس االشيشان
كتبت إيمان حنا

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أعرب الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن أمله بأن يؤدي توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى السلام في البلاد.

واعتبر قديروف في تعليق نشره عبر تطبيق "تلجرام"، توقيع الاتفاق خطوة إيجابية بالنسبة إلى اليمن ودول المنطقة وجميع المسلمين، مضيفا أن "شعوب الشرق الأوسط لا تحتاج إلى الحروب والدمار واللاجئين وإراقة الدماء"، وفقا لـ"روسيا اليوم" .

وأضاف قديروف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن منذ سنوات أن بلادنا أفضل صديق وحام للإسلام. وهو يتبع هذه السياسات بشكل ثابت في الشرق الأوسط وغيره من المناطق".

وأكد "أننا نتمنى وقف قتل الناس في اليمن وإحلال السلام والاستقرار".

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقعا في العاصمة السعودية، اليوم الثلاثاء، "اتفاق الرياض" للتسوية بين الطرفين، والذي حدد الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية اللازمة.

وكانت جرت مساء أمس الثلاثاء مراسم توقيع اتفاق الرياض الذى تم توقيع أحرفه الأولى الأسبوع الماضى وتم تنفيذ المشاورات الخاصة بِه برعاية السعودية، وقد شارك فى مراسم التوقيع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى والرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.


اليمن

اتفاق الرياض

السعودية

محمد بن سلمان

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