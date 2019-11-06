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خالد صلاح
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الذهب يصعد مع ترقب الأسواق لمؤشرات بشأن اتفاق تجارى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:37 ص
الذهب يصعد مع ترقب الأسواق لمؤشرات بشأن اتفاق تجارى سبائك ذهب - صورة أرشيفية
رويترز

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صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، فى الوقت الذى يتوخى فيه المستثمرون الحذر ترقبا لاتفاق تجارى بين الولايات المتحدة والصين، بينما يلقى الإقبال على المعدن النفيس الذى يعتبر ملاذا آمنا الدعم من المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمى.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1485.25 دولار للأوقية. وأمس الثلاثاء، سجل الذهب أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أواخر سبتمبر بواقع 1.7 بالمئة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1486.90 دولار.

وتسببت الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين في اضطراب الأسواق المالية وأثارت مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما ساعد المعدن الأصفر على الارتفاع بأكثر من 15 بالمئة منذ بداية العام.

كما تلقت الشهية للمخاطرة دفعة في الأسواق المالية بفضل التفاؤل بشأن سعي الولايات المتحدة والصين على تضييق هوة الحلافا بينهما بما بسمح بتوقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري هذا الشهر وهو ما شكل ضغطا على الذهب في الجلستين الفائتتين.

لكن موقع توقيع الاتفاق لم يتحدد بشكل نهائي بعد.

وتراجعت الأسهم الآسيوية للمرة الأولى في أربع جلسات إذ بدأ بعض المستثمرون يقلصون تفاؤلهم في غياب تقدم ملموس في المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم لتهدئة حربهما التجارية.

وتراجع مؤشر الدولار مقابل عملات رئيسية، مما يقلص تكلفة المعدن الأصفر للمستثمرين غير الأمريكيين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.54 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 924.52 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1771.54 دولار للأوقية.

 


الذهب

اتفاق تجارى

اسعار الذهب

الولايات المتحدة

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