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خالد صلاح
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الحرس الثورى الإيرانى يضبط عصابة تعمل على تزوير العملات شمال غرب البلاد

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:46 ص
الحرس الثورى الإيرانى يضبط عصابة تعمل على تزوير العملات شمال غرب البلاد الحرس الثورى الإيرانى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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ضبط جهاز الاستخبارات، التابع للحرس الثورى الإيرانى، عصابة كانت تنشط فى توزيع المسكوكات والعملات المزورة بشمال غرب إيران.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن هيئة الاستخبارات التابعة للحرس الثورى استطاعت فى تحديد هويات أعضاء هذه العصابة، ومن ثم جرى اعتقالهم وتسليمهم إلى الجهاز القضائى بمحافظة أذربيجان الشرقية، الواقعة فى شمال غرب البلاد، وفقا لقرارات القضاء.

ومن بين المتهمين في هذا الملف أحد موظفي البنوك، حيث كان يستغل وظيفته ويسلم العصابة أوراق الصكوك العائدة للأشخاص والشركات الحكومية بهدف استخدامها في الأسواق.

وقام أعضاء العصابة بتزوير العملات الورقية ووضعها في الصراف الآلي بهدف توزيعها في أسواق البلاد، فيما كان يقوم الشخص الرئيسي في العصابة بجذب أشخاص آخرين في مناطق أخرى من إيران وهي تبريز وأروميه وزنجان وتالش وكرج بهدف بيع المسكوكات الذهبية المزورة.

 

 


ايران

الحرس الثورى

تزوير عملات

الحرس الثورى الايرانى

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