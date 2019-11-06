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الجيش الفلبينى يعلن إحباط محاولة تفجير انتحارى بجزيرة "جولو"

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:41 ص
الجيش الفلبينى يعلن إحباط محاولة تفجير انتحارى بجزيرة "جولو" الجيش الفلبينى
أ ش أ

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أعلن الجيش الفلبينى اليوم الأربعاء إحباط الجنود لمحاولة تفجير انتحارى، وذلك فى أحدث حلقة من سلسلة الهجمات التى يلقى باللوم فيها على جماعة مسلحة متحالفة مع تنظيم "داعش".
وقال الجيش - حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعة من الجنود الذين كانوا يحرسون نقطة تفتيش في جزيرة "جولو" وثلاثة رجال كانوا يستقلون دراجة نارية في وقت متأخر من الليلة الماضية، مضيفا أنه تم قتل المهاجمين ومصادرة ما كان بحوزتهم من أسلحة وسترات متفجرة وقنابل يدوية.
ويعد هذا الحادث هو خامس محاولة انتحارية في جنوب الفلبين خلال الـ 16 شهرا الماضية.


الفلبين

الجيش الفلبينى

تفجير انتحارى

جزيرة جولو

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