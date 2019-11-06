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"الثروة الداجنة": استقرار أسعار الدواجن بالأسواق.. والكيلو يبدأ من 23 جنيهًا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:00 ص
"الثروة الداجنة": استقرار أسعار الدواجن بالأسواق.. والكيلو يبدأ من 23 جنيهًا مزارع الدواجن - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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تشهد أسعار الدواجن استقرارًا فى الأسواق المحلية وذلك فى ظل زيادة الإنتاج المصرى، لأكثر من مليار دجاجة سنويًا، حسبما أكدت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة بـ20 - 21 جنيهًا، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 23-25 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة .

وأضاف السيد لـ"اليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ29 جنيهًا، وتباع فى محلات التجزئة بين 33-34 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل الى 32.5جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 – 38 جنيهًا.

 

 


اسعار الدواجن

اخبار اقتصاد

بورصة الدواجن

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