التصدى ل 4 عقارات مخالفة وسط و شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الاسكندرية حملة مكبرة لوقف أعمال البناء المخالف،والتحفظ علي مواد البناء، بالعقار الكائن ب 14 و16 شارع جمال الدين نوح بمنطقة محرم بك ، وذلك وفقا لتوجيهات العميد فادي وديع رئيس حي وسط، بإستمرارا للتصدي لظاهرة البناء المخالف منذ المهد وفرض القانون.

حيث قامت اليوم حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف ،الإزالة الفورية ل7 أعمدة خرسانية ، والتحفظ علي مواد البناء ،بقيادة السكرتير العام للحي وبمشاركة وحدة التحفظ، ومفتشي المتابعة.

فيما قامت اليوم حملة مكبرة لإيقاف أعمال هدم حوائط داخلية وضم شقتين بدون ترخيص بالعقار الكائن 16 شارع هيروديت من أول بورسعيد خلف نادي المحافظة بالشاطبي،كما تضمنت الأعمال المخالفة ترميمات لواجهة العقار دون عمل رخصة سياج أو تعديل واجهة، فضلا عن الاشغالات بالشارع ، والقاء نواتج الترميم ، وتم خلال الحملة إيقاف الأعمال المخالفة ،والتحفظ علي الأدوات المستخدمة.

جاء ذلك تنفيذا لقانون البناء المخالف وتنفيذ قرارات الازالة الصادرة بحق العقارات المخالفة في مهد الأعمال ووفقا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الاسكندريه بتنفيذ قرارات الازالة.

من جهه أخرى شن اليوم حى المنتزة أول ، شرق الاسكندرية حملة مكبرة بقيادة حمدي عبد العليم شامة رئيس حي المنتزه أول لتنفيذ قرار الازاله الصادر بحق العقار الكائن بشارع 15 تقسيم الشركه المتحدة أمام مدرسه عبد القادر ابو عقاده السيوف شماعه المكون من دور ارضي وثمانيه دورا علوي ، بتواجد لجنة الازالة المكونة من( مهندس التنظيم- عضو المشروعات- العضو القانوني ) وتم تسليم مقاول الهدم الدور الثامن علوي.