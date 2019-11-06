التحقيقات: منتجات البلاستيك المضبوطة داخل مصنع أبو النمرس مصنوعة من مخلفات

أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بالتحفظ على منتجات بلاستيكية تم ضبطها داخل مصنع لإنتاج المواد البلاستيكية، بأبو النمرس لصناعتها بمستلزمات إنتاج رديئة ومخالفة للمواصفات.

وكشفت التحقيقات، أن القائمين على المصنع استخدموا "كسر بلاستيك"، ومستلزمات إنتاج رديئة وسابقة الاستخدام من كسر البلاستيك، ومن مخلفات المصانع والمنازل والمحلات العامة.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تورط مالك مصنع لإنتاج المواد البلاستيكية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، باستخدام مستلزمات إنتاج رديئة وسابق استخدامها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.