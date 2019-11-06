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البيئة تضبط 17حيوانا بريا فى حملة مكبرة على محلات بيع الحيوانات الأليفة بالهرم

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:02 م
البيئة تضبط 17حيوانا بريا فى حملة مكبرة على محلات بيع الحيوانات الأليفة بالهرم سلاحف مضبوطة فى حملة على محال لبيع الحيوانات البرية
كتبت آية دعبس

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نفذت وزارة البيئة حملة مكبرة على محلات بيع الحيوانات الأليفة بمنطقة الهرم،  للتأكد من تنفيذ قانون البيئة و القوانين المنظمة لعمليات الاتجار فى الكائنات البرية والاتفاقيات الدولية المعنية بمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان بالجيزة.
 
وأوضحت الوزارة، فى بيان، الحملة إلى التعريف بالأنواع البرية المهددة بالانقراض ودورها فى الحفاظ على التوازن البيئى بالإضافة إلى القيمة البيولوحية لتلك الحيونات، التى لا تقدر بثمن علاوة على التعريف بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فيما يتعلق بعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
 
أسفرت الحملة عن ضبط  17 حيوان برى تمثل 6 أنواع، هى سلاحف ونسناس عبلنج وقرد باتاس بالإضافة إلى  تمساح نيلي بالمخالفة للقانون حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف وتسليم المضبوطات لحديقة حيوان الجيزة.
 
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وزارة البيئة

حيوانات برية

الاتجار فى الحيوانات

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