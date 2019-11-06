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البطاطا المصرية تغزو أوروبا.. تصدير 56 ألف طن بقيمة 30 مليون دولار

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:00 ص
البطاطا المصرية تغزو أوروبا.. تصدير 56 ألف طن بقيمة 30 مليون دولار بطاطا
كتب عبد الحليم سالم

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نجحت جهود المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، فى فتح أسواق أوروبا امام صادرات البطاطا المصرية، مما زاد بشكل كبير من صادراتها .
 
وكشفت بيانات المجلس التصديرى، أن صادرات البطاطا ارتفعت إلى نحو 56 ألف طن خلال الموسم التصديرى 2018-2019 ، مقارنة بالمواسم السابقة .
 
وأضافت البيانات، أن قيمة صادرات البطاطا بلغت خلال الموسم أكثر من 30 مليون دولار، وتمثل صادرات البطاطا نحو 1%  من كمية وقيمة الصادرات الزراعية المصرية .
 
جدير بالذكر إنه إجمالى الصادرات الزراعية للموسم التصديرى 2018-2019 ، بلغ 4.3 مليون طن، وبلغت قيمة الصادرات للموسم الحالى 2.3 مليار دولار.

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