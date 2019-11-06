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"البحوث الاجتماعية" يعلن نتائج استطلاع رأى المواطنين حول النظام الانتخابى اليوم

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:00 ص
"البحوث الاجتماعية" يعلن نتائج استطلاع رأى المواطنين حول النظام الانتخابى اليوم الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية
كتب مدحت وهبة

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يعقد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، اليوم الأربعاء، بمقر المركز ندوة لإعلان نتائج الاستطلاع الذى أجراه لمعرفة رأى الجمهور حول النظام الانتخابى للبرلمان المقبل 2020 "مجلس النواب والشيوخ".

تعقد الندوة تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وحضور الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وممثلى الجهات والمؤسسات المعنية وأعضاء مجلس النواب ونخبة من المفكرين والمثقفين المهتمين بهذا المجال.

وأكدت الدكتورة سعاد عبد الرحيم  مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه فى إطار اهتمام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية برصد كافة القضايا المجتمعية وإخضاعها للتدقيق والتحليل العلمى، أجرى المركز استطلاعاً للرأى على عينة من النخبة المصرية لمعرفة رأيها فى النظام الانتخابى المقترح  للبرلمان القادم 2020  " مجلس النواب والشيوخ " وسيتم إعلان نتائج الاستطلاع فى حلقة نقاشية يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، أن الاستطلاع يهدف إلى التعرف على رأى عينة من النخبة فى كل من المعايير التى يجب الاستناد إليها عند تصميم النظام الانتخابى والتمييز الإيجابى " الكوتا " لبعض الفئات المجتمعية، وكذلك مزايا وعيوب كل نظام انتخابي" أحد نظم الأغلبية أو التمثيل نسبى" وأفضل شكل للنظام الانتخابى القادر على تمثيل الفئات ذات التمييز الإيجابى فى مجلس النواب القادم، بالإضافة إلى التعرف على الإبقاء على العدد الحالى لأعضاء مجلس النواب " 596 عضواً" أو تخفيضه واشتراط الاحتفاظ بالصفة الانتخابية لاستمرار العضوية فى مجلس النواب، وكذلك  العدد المقترح لمجلس الشيوخ ونظامه الانتخابى ووظيفته فى الحياة السياسية بجانب أيضا المشهد الراهن للأحزاب السياسية وقدرتها على المنافسة فى الانتخابات البرلماينة.
 


القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

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