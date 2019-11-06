الاتصالات: مكتب بريد لكل 24.91 ألف نسمة فى مصر حتى يوليو الماضى

كتبت هبة السيد

ارتفعت أعداد مكاتب البريد فى مصر لتصل إلى 3982 مكتبا حتى شهر يوليو لعام 2019، مقابل 3981 مكتبا حتى شهر يونيو لعام 2019، بنسبة نمو شهرى 0.03%، ومقابل 3961 مكتبا خلال شهر يوليو لعام 2018 بنسبة نمو سنوى 0.53%، بحسب بيانات لوزارة الاتصالات.

وبلغ متوسط عدد السكان المخدومين لكل مكتب بريد، 24.91 ألف نسمة خلال شهر يوليو لعام 2019، مقابل 24.88 ألف نسمة خلال شهر يونيو لعام 2019 بمعدل نمو شهرى بنسبة 0.13%، ومقابل 23.13 ألف نسمة بنسبة نمو سنوى 7.67%.

وصرفت مكاتب البريد معاشات لعدد 5.45 مليون مستفيد خلال شهر يوليو لعام 2019، مقابل 5.44 مليون مستفيد خلال شهر يونيو لعام 2019 بنسبة نمو شهرى 0.18%، ومقابل 6.22 مليون مستفيد خلال الشهر المماثل من العام الماضى بنسبة انخفاض سنوى 12.38%.

كما صرفت مكاتب البريد 1660 ألف حوالة فورية خلال شهر يوليو لعام 2019، مقابل 1193 ألف حوالة خلال شهر يونيو لعام 2019، بمعدل نمو شهرى 39.10%، ومقابل 1611 ألف حوالة خلال شهر يوليو لعام 2018 بمعدل نمو سنوى 3.01%.