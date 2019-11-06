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خالد صلاح
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الإمارات تواصل دعم القطاع الصحى بمحافظة الحديدة اليمنية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:59 ص
الإمارات تواصل دعم القطاع الصحى بمحافظة الحديدة اليمنية الهلال الأحمر الإماراتى
أ ش أ

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قدمت الإمارات ممثلة في "هيئة الهلال الأحمر الإماراتى"، اليوم الأربعاء كميات جديدة من الأدوية والمحاليل لثلاثة مراكز طبية فى محافظة الحديدة اليمنية ضمن برنامج الاستجابة السريعة والدعم المتواصل للقطاع الصحى فى الساحل الغربى اليمنى.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن المساعدات الطبية شملت مركز المتينة بمديرية التحيتا ومركزي الطائف والشجيرة بمديرية الدريهمي وهي المراكز الثلاثة التي سارعت الإمارات إلى إعادة ترميمها وتأهيلها وتزويدها بالمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمات المجانية لليمنيين على طول الساحل الغربي اليمني.
ومن جانبه، أشاد الدكتور عبد العزيز منصر نائب مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة بالدعم الإماراتي للقطاع الصحي بالساحل الغربي اليمني، مؤكدا أنه حقق أهدافه المرجوة في تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين اليمنيين وتخفيف المعاناة عن كاهلهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها اليمن وشعبه.


الإمارات

الهلال الأحمر الإماراتى

اليمن

الحديدة

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