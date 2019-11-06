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اعتقال زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى فى شمال سوريا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:45 م
اعتقال زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى فى شمال سوريا زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى
كتب محمد جمال

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قامت القوات التركية فى شمال سوريا باعتقال زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى، دون الإفصاح عن متى وكيف تم ذلك، حسبما ذكرت شبكة " سى بى إس " نيوز.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من القبض على القوات التركية شقيقة البغدادى الكبرى ، فى بلدة عزاز ، فى محافظة حلب في شمال غرب سوريا.

يذكرأن، عين تنظيم "داعش" الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمى القرشي قائداً له، خلفاً لزعيمه أبي بكر البغدادي، الذي قتل على يد قوات أمريكية خاصة، وطلب التنظيم من أتباعه "إعلان الولاء للقائد الجديد لداعش".
 

أبو بكر البغدادى

داعش

سوريا

تركيا

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