اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة فى لاباز البوليفية وإصابة 8 أشخاص

أسفرت الاشتباكات والمواجهات التى جرت مساء أمس الثلاثاء بين المحتجين الأطباء والشباب والشرطة فى لاباز البوليفية إلى إصابة 8 أشخاص، وفقا لصحيفة "اوبينيون" البوليفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأطباء والشباب المحتجين، باستقالة الرئيس إيفو موراليس، وتدخلت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وسيارات رش المياه.

كما يطالب المحتجون بإجراء انتخابات جديدة واستقالة موراليس، وظهر الزعيم المدنى لويس فرناندو كاماتشو على رأس المسيرة التى انطلقت من ميدان موريللو والتى قمعتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

وتعهد زعيم احتجاجات بوليفيا كاماتشو بتكثيف الضغوط على الرئيس موراليس للاستقالة، فى الوقت الذى يقاوم فيه الرئيس مطالب المعارضة بالتنحى بسبب خلاف على نتائج الانتخابات.

وقال لويس فرناندو كاماتشو، وهو زعيم مدنى أصبح شخصية رئيسية فى المعارضة، إنه سيقود مسيرة احتجاج فى العاصمة اليوم الأربعاء وسيضغط من أجل استقالة موراليس.

وتوجه كاماتشو جوا من مدينة سانتا كروز فى شرق البلاد إلى العاصمة لاباز يوم الثلاثاء، لكنه قال إن المسئولين منعوه من مغادرة المطار لساعات بينما كان أنصار الحكومة محتشدين خارجه. وأعادته طائرة تابعة للقوات الجوية إلى سانتا كروز فى وقت لاحق.

وتعهد كاماتشو بالسفر إلى لاباز مرة أخرى اليوم الأربعاء حاملا معه خطاب استقالة مكتوبا سلفا حتى يوقعه موراليس فى محاولة لزيادة الضغط عليه.