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استمرار إخلاء منطقة المدابغ بالقاهرة ونقل 17 أسرة لمدينة بدر

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:06 م
استمرار إخلاء منطقة المدابغ بالقاهرة ونقل 17 أسرة لمدينة بدر إخلاء منطقة المدابغ بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت أجهزة محافظة القاهرة، أعمال إزالة المنطقة العشوائية الموجودة خلف سور مجرى العيون بمنطقة المدابغ بحى مصر القديمة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية ونقل المدابغ لمدينة الروبيكى الصناعية.
 
وأكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه جار هدم العقارات بمنطقة عزبة المدابغ تمهيداً لإخلاء المنطقة بالكامل من أى تواجدات وقد تم هدم 7 عقارات وحصر 17 أسرة من قاطنى العقارات وتسكينهم بالوحدات السكنية المخصصة بمدينة بدر.
 
وأضاف نائب المحافظ أنه تم هدم 111 مدبغة بالمنطقة، ونقل الراغبين لمدينة الروبيكى الصناعية وتعويض الآخرين، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من هدم منطقة أكشاك أبو السعود ونقل السكان بوحدات بديلة بمدينة الأسمرات.
 
إخلاء منطقة المدابغ بالقاهرة (1)
إخلاء منطقة المدابغ بالقاهرة (1)

إخلاء منطقة المدابغ بالقاهرة (2)
إخلاء منطقة المدابغ بالقاهرة (2)

إخلاء منطقة المدابغ بالقاهرة (3)
إخلاء منطقة المدابغ بالقاهرة (3)

إخلاء منطقة المدابغ بالقاهرة (4)
إخلاء منطقة المدابغ بالقاهرة (4)

 


المدابغ

سور مجري العيون

القاهرة

تطوير العشوائيات

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