استقالة وزير شئون ويلز فى حكومة بوريس جونسون

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تقدم وزير الدولة البريطانى لشئون ويلز ألون كيرنز باستقالته، اليوم الأربعاء، وسط اتهامات له بالكذب بشأن تسبب أحد مساعديه فى انهيار محاكمة فى قضية اغتصاب.

وفى خطاب استقالته الذى وجهه لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، كتب كيرنز "هذه مسألة حساسة للغاية، وفى ضوء استمرار التكهنات، سأتقدم باستقالتى من منصبى كوزير دولة لشؤون ويلز".

وواجه كيرنز الوزير فى حكومة المحافظين، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، دعوات متزايدة للاستقالة من منصبه بعد ما أعلنه أنه لم يكن على علم بأن الأدلة التى قدمها مساعده روس إنجلاند أدت إلى انهيار قضية اغتصاب فى أبريل من العام الماضي، لكن تقارير كشفت أن مستشار كيرنز الخاص نبهه إلى القضية فى أغسطس من العام الماضى.

وأصر حزبه (المحافظون)، "بشكل قاطع" على أنه لم يكن على دراية تماما بتفاصيل انهيار هذه المحاكمة حتى أصبحت تلك التفاصيل علنية.

وبحسب "الإندبندنت"، فإن استقالة كيرنز تهوى بحملة المحافظين الانتخابية فى مزيد من المشكلات، بعد أن واجهت غضبا بشأن تصريحات زعيم مجلس العموم جايكوب ريس موج حول حريق برج جرينفيل، وبشأن نشر الحملة مقطع فيديو متلاعب به للسير كير ستارمر القيادى بحزب العمال.