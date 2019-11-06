سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استقالة وزير شئون ويلز فى حكومة بوريس جونسون

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:27 م
استقالة وزير شئون ويلز فى حكومة بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم وزير الدولة البريطانى لشئون ويلز ألون كيرنز باستقالته، اليوم الأربعاء، وسط اتهامات له بالكذب بشأن تسبب أحد مساعديه فى انهيار محاكمة فى قضية اغتصاب.
 
وفى خطاب استقالته الذى وجهه لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، كتب كيرنز "هذه مسألة حساسة للغاية، وفى ضوء استمرار التكهنات، سأتقدم باستقالتى من منصبى كوزير دولة لشؤون ويلز".
 
وواجه كيرنز الوزير فى حكومة المحافظين، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، دعوات متزايدة للاستقالة من منصبه بعد ما أعلنه أنه لم يكن على علم بأن الأدلة التى قدمها مساعده روس إنجلاند أدت إلى انهيار قضية اغتصاب فى أبريل من العام الماضي، لكن تقارير كشفت أن مستشار كيرنز الخاص نبهه إلى القضية فى أغسطس من العام الماضى.
 
وأصر حزبه (المحافظون)، "بشكل قاطع" على أنه لم يكن على دراية تماما بتفاصيل انهيار هذه المحاكمة حتى أصبحت تلك التفاصيل علنية.
 
وبحسب "الإندبندنت"، فإن استقالة كيرنز تهوى بحملة المحافظين الانتخابية فى مزيد من المشكلات، بعد أن واجهت غضبا بشأن تصريحات زعيم مجلس العموم جايكوب ريس موج حول حريق برج جرينفيل، وبشأن نشر الحملة مقطع فيديو متلاعب به للسير كير ستارمر القيادى بحزب العمال.
 

بريطانيا

ويلز

بوريس جونسون

الحكومه البريطانه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بوريس جونسون يأسف لإخفاقه فى إتمام "بريكست" 31 أكتوبر الماضى

الأحد، 03 نوفمبر 2019 05:00 م

CNN: هزيمة بوريس جونسون فى البرلمان ربما تكون انتصارا له

الأحد، 20 أكتوبر 2019 01:46 م

جلسة تاريخية خاصة بالبرلمان البريطانى لتقرير مصير بريكست.."تعديل ليتوين" يهدد خطة بوريس جونسون للانسحاب من الاتحاد الأوروبى فى الموعد المحدد.. و"داوننج ستريت" يتعهد بسحب الاتفاق حال الضغط لتأجيل موعد الخروج

السبت، 19 أكتوبر 2019 02:46 م

حزب أيرلندى: لا يمكننا دعم اتفاق بوريس جونسون بشأن البريكست

الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:45 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة ردا على المطالبة القطرية

نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة ردا على المطالبة القطرية

الملحن نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الملحن نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة