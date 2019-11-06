ارتفاع نسبة عدد المرشدين السياحيين بالجوف السعودية بنسبة 89%

وكالات

كشف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ب منطقة الجوف ياسر بن إبراهيم العلي، عن زيادة عدد المرشدين السياحيين في منطقة الجوف بنسبة 89% حتى بداية الربع الرابع من العام 2019م, حيث بلغ الإجمالي إلى 14 مرشداً سياحياً، بواقع (3) مرشدات سياحيات و (11) مرشداً سياحياً ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء.

وأشار إلى أن الإقبال على إصدار رخصة الإرشاد السياحي يأتي مع ارتفاع عدد السواح بعد اعتماد التأشيرة السياحية, لافتاً إلى أن ما تتنوع به منطقة الجوف وما تمتلكه من تاريخ عريق يجعلها أحد الوجهات السياحية بالمملكة.

وحول تأهيل السعوديين والسعوديات، أوضح العلي أن الهيئة تقدم من خلال المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية "تكامل" برامج مجانية ومفتوحة تأهيلية وتوعوية لأي مواطن ومواطنة، كما أن البرنامج التأهيلي أحد متطلبات الترخيص.