سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ارتفاع نسبة عدد المرشدين السياحيين بالجوف السعودية بنسبة 89%

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:30 م
ارتفاع نسبة عدد المرشدين السياحيين بالجوف السعودية بنسبة 89% اهالى الجوف ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
كشف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ياسر بن إبراهيم العلي، عن زيادة عدد المرشدين السياحيين في منطقة الجوف بنسبة 89% حتى بداية الربع الرابع من العام 2019م, حيث بلغ الإجمالي إلى 14 مرشداً سياحياً، بواقع (3) مرشدات سياحيات و (11) مرشداً سياحياً ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء.
 
وأشار إلى أن الإقبال على إصدار رخصة الإرشاد السياحي يأتي مع ارتفاع عدد السواح بعد اعتماد التأشيرة السياحية, لافتاً إلى أن ما تتنوع به منطقة الجوف وما تمتلكه من تاريخ عريق يجعلها أحد الوجهات السياحية بالمملكة.
 
وحول تأهيل السعوديين والسعوديات، أوضح العلي أن الهيئة تقدم من خلال المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية "تكامل" برامج مجانية ومفتوحة تأهيلية وتوعوية لأي مواطن ومواطنة، كما أن البرنامج التأهيلي أحد متطلبات الترخيص.

الهيئة العامة للسياحة

منطقة الجوف

السعوديين

التراث الوطني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة