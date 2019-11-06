ارتفاع صافى ربح مجموعة ترافكو بنسبة نمو 20% خلال 9 شهور

كتب هانى الحوتى

أعلنت مجموعة ترافكو ، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالى، حيث حققت صافى ربح بمبلغ 241 ألف دينار بحرينى مقابل 380 ألف دينار بحرينى خلال الربع المماثل من العام الماضى، بنسبة انخفاض 37%، وحققت المجموعة دخل شامل بلغ 675 ألف دينار بحرينى مقابل 622 ألف دينار بنسبة نمو 9%.

أما على صعيد النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2019، بلغ صافى ربح مجموعة ترافكو 1.3 مليون دينار بحرينى، مقارنة مع 1.62 مليون دينار بحرينى خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 20%، وحققت المجموعة دخل شامل خلال تلك الفترة 2.73 مليون دينار بحرينى مقابل 1.79 مليون دينار بحرينى بنسبة نمو 53%، وذلك بحسب بيانها لبورصة البحرين.