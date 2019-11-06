ارتفاع الطلبيات الصناعية فى ألمانيا بوتيرة تفوق التوقعات بسبتمبر

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، أن الطلبيات الصناعية فى المانيا ارتفعت أكثر من المتوقع فى سبتمبر بفضل طلب محلي قوى ما يعطى متنفسا نوعا ما لشركات التصنيع فى أكبر اقتصاد فى اوروبا فى الربع الثالث الصعب.