إيفانكا ترامب تحظى باستقبال ملكى فى المغرب باللبن والتمر..صور

وتستمر زيارة إيفانكا ترامب إلى المغرب 3 أيام، ستبحث خلالها تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة سبوتنك أنه كان الاستقبال في مطار العاصمة الرباط، ملكيا بطابع فريد، وفقا للوكالة الأمريكية، حيث كانت الأميرة للا مريم على رأس المستقبلين مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وتم تقديم التمر واللبن، كطعام تقليدي لدى حضور أي ضيف إلى المغرب.

وأجرت إيفانكا ترامب، مستشارة البيت الأبيض، محادثات استمرت لعدة دقائق مع الأمير للا مريم، جلس خلالها الاثنين على أريكة تقليدية تبرز الطابع المغربي.





ويستهدف البرنامج الذي تقوده إيفانكا ترامب، وأطلقته في فبرايرالماضي، مساعدة نحو 50 مليون امرأة في الدول النامية على التقدم اقتصاديا، خلال السنوات الست المقبلة.