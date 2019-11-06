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إيفانكا ترامب تحظى باستقبال ملكى فى المغرب باللبن والتمر..صور

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:40 م
إيفانكا ترامب تحظى باستقبال ملكى فى المغرب باللبن والتمر..صور إيفانكا ترامب فى المغرب
وكالات

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حظيت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باستقبال ملكي من الأميرة، في زيارة استثنائية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
 
وشهدت زيارة إيفانكا ترامب، أجواء ملكية بطراز فريد، حيث كان في استقبالها العاهلة المغربية، الأميرة للا مريم، زوجة العاهل المغربي، الملك محمد السادس.
 
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وتستمر زيارة إيفانكا ترامب إلى المغرب 3 أيام، ستبحث خلالها تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط.
 
وذكرت وكالة سبوتنك أنه كان الاستقبال في مطار العاصمة الرباط، ملكيا بطابع فريد، وفقا للوكالة الأمريكية، حيث كانت الأميرة للا مريم على رأس المستقبلين مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وتم تقديم التمر واللبن، كطعام تقليدي لدى حضور أي ضيف إلى المغرب.
 
 
وأجرت إيفانكا ترامب، مستشارة البيت الأبيض، محادثات استمرت لعدة دقائق مع الأمير للا مريم، جلس خلالها الاثنين على أريكة تقليدية تبرز الطابع المغربي.
 
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ويستهدف البرنامج الذي تقوده إيفانكا ترامب، وأطلقته في فبرايرالماضي، مساعدة نحو 50 مليون امرأة في الدول النامية على التقدم اقتصاديا، خلال السنوات الست المقبلة.
 
وظهرت إيفانكا خلال اللقاء بفستان زيتوني مزين بأوراق أشجار، تم تصميمه من قبل مشروع "تحدي الألفية" الخاص بها.
 
ومن المزمع أن تعقد إيفانكا ترامب اجتماعات عديدة مع رئيس الوزراء المغربي ووزير الخارجية، وعدد من أفراد الأسرة المالكة في المغرب.

العاهلة المغربية

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دونالد ترامب

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